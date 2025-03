Da anoressia a bulimia, al Bambino Gesù+64% nuovi casi dal 2019

agenzia

'Un aumento dell'incidenza dei disturbi alimentari in età pediatrica e adolescenziale'

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – Negli ultimi 6 anni, dal 2019, sono aumentanti del 64% i casi di anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo (Arfid) e disturbi alimentari non altrimenti specificati (Nas) diagnosticati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A livello nazionale, secondo i dati del ministero della Salute, le diagnosi annuali di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna) sono cresciute di circa il 35%. In occasione della Settimana del Fiocchetto lilla (fino al 15 marzo), l’ospedale presenta i dati aggiornati sulla presa in carico dei pazienti e le strategie terapeutiche adottate per affrontare questa crescente emergenza. “I dati raccolti negli ultimi anni evidenziano un aumento dell’incidenza dei disturbi alimentari in età pediatrica e adolescenziale”, spiega Valeria Zanna, responsabile dell’Unità operativa semplice di Anoressia e Disturbi alimentari dell’ospedale. “In Italia – ricorda il Bambino Gesù – circa 3,5 milioni di persone, pari al 6% della popolazione, soffrono di Dna: il 90% sono donne, anche se sempre più numerosi sono gli uomini che manifestano questi sintomi e si rivolgono a strutture specializzate (sono il 20% nella fascia di età 12-17 anni). L’esordio di questi disturbi è sempre più precoce. Negli ultimi anni si è infatti registrato un abbassamento dell’età fino agli 8-9 anni. Ciò è verosimilmente dovuto sia all’abbassamento dell’età puberale nelle bambine che al sempre più diffuso impiego dei social network che facilitano confronti con modelli di bellezza irraggiungibili”. Per la loro complessità, evidenziano gli esperti, “si tratta di disturbi che richiedono la maggiore collaborazione possibile tra figure professionali con differenti specializzazioni (psichiatri, pediatri, psicologi, dietisti, specialisti in medicina interna). Sia l’anoressia che la bulimia possono essere causa di complicanze mediche gravi se non trattate tempestivamente e adeguatamente. I disturbi alimentari nell’ambito delle patologie psichiatriche presentano il più alto indice di mortalità. In particolare, nel caso dell’anoressia nervosa il rischio di morte è 5-10 volte maggiore di quello di persone sane della stessa età e sesso. In Italia, i Dna causano ogni anno circa 4mila morti”. Dal 2020, l’Unità operativa semplice di Anoressia e Disturbi alimentari del Bambino Gesù ha registrato un incremento del 38% nell’attività clinica: i Day hospital sono infatti passati da 1.820 a 2.420 del 2024. I dati raccolti negli ultimi anni evidenziano “un aumento dell’incidenza dei disturbi alimentari in età pediatrica e adolescenziale. L’andamento annuale per età e diagnosi dimostra un incremento significativo dei nuovi accessi tra le fasce d’età più giovani (<10 anni e 11-13 anni). che sono passati dai 59 del 2019 agli 89 del 2024 (+50%). Inoltre – avvertono i medici – la distribuzione delle diagnosi mostra un'incidenza rilevante di anoressia nervosa (An-r, An-Bp e Aa-A) e Arfid che dal 2019 sono rispettivamente aumentate del 68% e del 65%, confermando la necessità di protocolli di intervento sempre più mirati. Nel complesso, le nuove diagnosi di Dna sono aumentate del 64%, passando dalle 138 del 2019 alle 226 del 2024". Le principali linee guida nazionali e internazionali sul trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in età evolutiva (quali le linee guida della Society for Adolescent Health and Medicine, del National Institute for Health and Care Excellence – Nice, e della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza – Sinpia) sottolineano l'importanza del coinvolgimento familiare per un buon esito del trattamento. Il modello terapeutico adottato dal Bambino Gesù "si basa su un lavoro multidisciplinare che coinvolge professionisti delle aree psicologica, nutrizionale, psichiatrica, endocrinologica e cardiologica, al fine di garantire un approccio integrato ed efficace", riferisce l'ospedale. "Un recente studio condotto dalla nostra équipe, attualmente in fase di revisione, ha messo in luce una preoccupante evoluzione dei disturbi alimentari – rimarca Zanna – Negli ultimi anni i pazienti più giovani presentano quadri psicopatologici più gravi, sia per la sintomatologia alimentare che per le caratteristiche psicologiche associate. Inoltre i nuclei familiari di questi pazienti risultano più sofferenti, con difficoltà comunicative, una maggiore fragilità emotiva e un funzionamento complessivo compromesso". Per far fronte a questa sfida, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù adotta un trattamento calibrato su diversi livelli di intensità e frequenza, garantendo una presa in carico tempestiva e personalizzata. "Il programma di Alta assistenza, in particolare, prevede accessi in Day hospital con pasto assistito, monitoraggio psichiatrico e nutrizionale, psicoterapia di gruppo per genitori e pazienti e incontri di psicoterapia familiare. Con il miglioramento clinico, l'intensità della frequenza si riduce e il trattamento si concentra sul potenziamento delle risorse individuali e genitoriali", conclude la nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA