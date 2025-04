Da Antitrust tedesco ok a quota Unicredit in Commerz

agenzia

Il gruppo italiano ha il 28% e può salire al 29,9%

MILANO, 14 APR – L’Antitrust tedesco ha approvato l’acquisizione da parte di UniCredit della partecipazione in Commerzbank. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha una quota del 28%, il 18,5 in derivati. La banca guidata da Andrea Orcel ha ottenuto dalla Bce l’autorizzazione a salire fino al 29,9%. “L’acquisizione di minoranza rafforzerà la posizione di mercato nel settore del private banking e del corporate banking in Germania. Abbiamo quindi esaminato attentamente i segmenti interessati”, sottolinea Andreas Mundt, responsabile dell”Antitrust tedesco, commentando il via libera incondizionato. “Altri concorrenti significativi sono attivi in tutti i settori, motivo per cui la transazione è stata approvata”, aggiunge.

