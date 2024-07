Da Brad Pitt e Clooney a Lady Gaga e Jolie tante star a Venezia

agenzia

Tra i film più attesi il nuovo Joker e Almodovar

ROMA, 23 LUG – Da Brad Pitt e George Clooney a Lady Gaga e Angelina Jolie: è una Venezia all star quella annunciata oggi dal direttore artistico della Mostra del cinema Alberto Barbera e che comincerà il 28 agosto per concludersi con la notte dei Leoni il 7 settembre. Tanti film attesi, come il nuovo Joker di Todd Phillips e molte sorprese. Cinque gli italiani in concorso per il Leone d’oro. L’apertura sarà già con un tappeto rosso da urlo con Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe per Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton. Ma è solo l’inizio. Arrivano Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro per The room next door di Pedro Almodóvar. Brad Pitt e George Clooney sono la coppia superstar di Wolfs di Jon Watts. E poi ancora Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones per The Brutalist di Brady Corbet; Daniel Craig protagonista di Queer di Luca Guadagnino; Jude Law per The Order di Justin Kurzel e poi ancora Angelina Jolie per Maria di Pablo Larrain che ha nel cast anche i nostri Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher, mentre Joaquin Phoenix e Lady Gaga sono le super star dell’attesissimo Joker: Folie a deux di Todd Phillips. Per Babygirl di Halina Reijn sul Lido arrivano Nicole Kidman e Antonio Banderas; Cate Blanchett e Kevin Kline per la serie tv di Alfonso Cuaron Disclaimer. Tra le tante star attese alla 81/a Mostra Samantha Morton (2073 di Asif Kapadia).

