Dà fuoco a donna, aggredita dopo lite tra ragazzine

L'alterco telefonico tra minorenni per un ragazzo conteso

CATANIA, 27 SET – Ci sarebbe una lite tra due minorenni per un ragazzo conteso dietro l’aggressione in strada a Catania in cui una donna ha gettato benzina su una ragazza di 26 anni e le ha dato fuoco. E’ quanto emerge dalle indagini della Squadra mobile della Questura etnea. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto anche per accertare le precise responsabilità e l’eventuale premeditazione.

