Da Giunta no a Tribunale Ministri a uso carte Sangiuliano

In Senato approvata a maggioranza la relazione di Paroli

ROMA, 29 OTT – La Giunta per le Immunità del Senato dice di no alla richiesta da parte del Tribunale dei ministri di utilizzare la corrispondenza sequestrata all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nell’ambito del caso di Maria Rosaria Boccia. I componenti dell’organismo presieduto da Dario Franceschini hanno infatti approvato a maggioranza la relazione di Adriano Paroli (FI) nella quale si ravvisa il fumus persecutionis da parte dei magistrati nei confronti dell’ex responsabile del Mic. E ora, nella seduta pomeridiana convocata per le 16.30, sulla decisione della Giunta si esprimerà anche l’Aula di Palazzo Madama

