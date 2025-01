Da Montecristo a il Gattopardo, i titoli in tv del 2025

agenzia

Tra Rai, Mediaset, Sky, Netflix, Disney, Prime e Paramount

ROMA, 06 GEN – Sarà un anno intenso il 2025 per quanto riguarda le serie tv. Sia sulle reti generaliste – Rai, Mediaset e anche Sky – che sulle piattaforme streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+. Grandi ritorni e novità assolute. Ecco alcuni dei titoli da Non perdere. Rai1 dà il via al nuovo anno con Leopardi – Il poeta dell’Infinito, una miniserie in due puntate dedicata al celebre poeta italiano. Diretta da Sergio Rubini, andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio. Il 9 gennaio torna Un Passo dal Cielo 8. Dal 12 gennaio ecco la terza di Mina Settembre con Serena Rossi. Arriva anche su Rai1 la fiction evento Il Conte di Montecristo, nuova rilettura di Dumas e grande coproduzione internazionale a guida italiana diretta dal premio Oscar¸ Bille August, con Sam Claflin, Jeremy Irons e i nostri Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession. Il giorno dopo torna Black Out – Vite sospese, con Alessandro Preziosi. Il 29 gennaio Elena Sofia Ricci tornerà protagonista con La farfalla impazzita. Tra febbraio e aprile tornano, alcune tra le serie più popolari della tv: su Rai1, “Imma Tataranni 4”, “Che Dio ci aiuti 8”. E su Rai2 “Rocco Schiavone 6” e “Mare fuori 5”. Su Canale 5 tra le novità, senza una data di uscita certa, ci sono l’action spy La Regola del Gioco con Alessandra Mastronardi. E il poliziesco Alex Bravo Spazio al melodramma con Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Sky inizia l’anno con due serie attesissime. Si parte il 10 con M – Il figlio del secolo. Poi, appuntamento con la nuova stagione di I delitti del BarLume dal 13 gennaio. Tecla Insolia è la protagonista di “L’arte della gioia” (dal 21 febbraio). Ma su Sky sono attese anche serie straniere come la seconda stagione di The Last of Us. Attesissima è la serie tv Rosa Elettrica con Maria Chiara Giannetta. Sale l’attesa anche per LIGAS con Luca Argentero. Su Netflix dal 9 gennaio, in American Primeval ammiriamo la nascita di quello che conosciamo come il West americano. In arrivo “Acab – La serie” (dal 15 gennaio). Tra febbraio e marzo saranno disponibili “Storia della mia famiglia”. Altro grande titolo in arrivo è quello di “Il Gattopardo”, serie tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e interpretata da Deva Cassel, Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli.

