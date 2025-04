Da soci Intesa si’ a nuovo cda con Messina e Gros-Pietro

agenzia

Dall'assemblea via libera anche al bilancio e al dividendo

MILANO, 29 APR – L’assemblea di Intesa Sanpaolo ha dato il via libera al nuovo consiglio di amministrazione e ha approvato anche bilancio e dividendo. Della lista di maggioranza, presentata dalle fondazioni, 14 i consiglieri e tra questi Gian Maria Gros-Pietro, eletto presidente, e il ceo Carlo Messina. Cinque i consiglieri tratti dalla lista di minoranza presentata dai fondi. All’assemblea ha preso parte il 61,03993% del capitale. Oltre a Messina e Gros-Pietro i consiglieri eletti dalla lista di maggioranza che ha ottenuto il 57,27% dei voti favorevoli, sono Paola Tagliavini (eletta vice presidente), Maria Angela Zappia, Franco Ceruti, Paolo Maria Vittorio Grandi, Luciano Nebbia, Liana Logiurato, Pietro Previtali, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Fabrizio Mosca, Mariella Tagliabue, Maura Campra. I consiglieri tratti dalla lista dei fondi che ha ottenuto il 42,38% dei voti favorevoli sono Anna Gatti, Guido Celona, Mariarosaria Taddeo, Roberto Franchini, Riccardo Secondo Carlo Motta. In totale il board è composto da 19 consiglieri. Inoltre, l’assemblea ha nominato 5 membri del consiglio di amministrazione a componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Si tratta di Fabrizio Mosca, Mariella Tagliabue, Maura Campra, Roberto Franchini, Riccardo Secondo Carlo Motta, con Roberto Franchini presidente. Dall’assemblea è arrivato anche il via libera a tutte le politiche di remunerazione e al sistema di incentivazione annuale 2025 basato su strumenti finanziari.

