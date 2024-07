Da Usa nuove sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania

agenzia

WASHINGTON, 11 LUG – Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro gli estremisti israeliani accusati di alimentare la violenza nella Cisgiordania occupata. “Oggi imponiamo sanzioni a tre individui e cinque entità israeliane legate ad atti di violenza contro i civili in Cisgiordania”, ha affermato in un comunicato il Dipartimento di Stato, precisando in particolare di aver preso di mira l’organizzazione Lehava.

