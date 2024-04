Da vaccini a scuola, arriva il ddl semplificazioni

agenzia

Procedure snellite anche per disperdere le ceneri e inumare

ROMA, 26 MAR – Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università, per disperdere le ceneri o inumare e farmacie polifunzionali dove effettuare analisi e vaccini: nei 34 articoli dell’ultima bozza aggiornata del disegno di legge sul tavolo del Cdm di oggi, arrivano una serie di semplificazioni volute dal ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Tra le novità c’è anche il limite al recupero degli anni scolastici: con un solo esame lo studente potrà recuperarne al massimo due, e non più tre.

