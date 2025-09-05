Dacia Bigster Auto ufficiale del Festival Fuoricinema 2025

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Dacia é “Auto ufficiale del decennale” alla decima edizione di Fuoricinema, il festival milanese di incontri e proiezioni che dal 2016 unisce cinema, cultura e partecipazione collettiva, in programma il 5, 6 e 7 settembre 2025 negli spazi simbolici di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano e gli IBM Studios. La manifestazione, organizzata da Anteo, Associazione Visione Milano e Corriere della Sera, celebra quest’anno il suo decimo anniversario, riaffermando il suo ruolo di punto di riferimento culturale, grazie a un programma ricco di anteprime cinematografiche, talk, momenti di spettacolo e riflessione sui grandi temi della contemporaneitá. Dacia supporterá l’evento, grazie alla partecipazione del concessionario Dacia di Milano Renord, con Bigster, il SUV che incarna perfettamente la nuova visione del brand: robusto, spazioso e pensato per chi desidera avventura e libertá senza rinunciare a sostenibilitá ed essenzialitá. In anteprima assoluta per Fuoricinema, Bigster accompagnerá artisti, talent e ospiti speciali durante le giornate del festival anche grazie alla nuova motorizzazione Full Hybrid 155, un esempio concreto di come Bigster porti le piú recenti tecnologie a disposizione del brand per renderlo sempre piú moderno. Questa innovazione consentirá di effettuare gli spostamenti garantendo efficienza, silenziositá e rispetto per l’ambiente, grazie alla possibilitá di guidare in cittá fino all’80% del tempo in modalitá Full Electric, valori fondamentali per Dacia e per l’evento stesso. Progettata sulla piattaforma CMF-B, Dacia Bigster sorprende per il suo design essenziale e deciso, l’attenzione all’efficienza e la versatilitá degli spazi interni. Bigster amplia la proposta del marchio Dacia verso nuovi orizzonti grazie al caratteristico DNA di robustezza e concretezza, offrendo una soluzione perfetta sia per la vita urbana sia per l’esplorazione fuori cittá. Il decennale di Fuoricinema si preannuncia ancora piú ricco di emozioni, incontri e momenti di festa. La presenza di Dacia con Bigster rafforza l’impegno del brand nel supportare grandi eventi accessibili a tutti, in cui mobilitá, cultura e socialitá si incontrano per ispirare nuove idee e connessioni. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 05-Set-25 16:32

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA