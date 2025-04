agenzia

Entreranno in vigore fra sei mesi

NEW YORK, 17 APR – Gli Stati Uniti annunciano nuove tasse per le navi di fabbricazione cinese che attraccano negli Stati Uniti, in una mossa che rischia di rivoluzionare le rotte di spedizione globale e far salire la tensione con la Cina. Le tariffe, secondo la proposta elaborata dall’amministrazione Trump, entreranno in vigore fra sei mesi.

