Dai dehors alle scatole nere, lunedì il ddl concorrenza

Arrivano i primi 3 testi unici fisco

ROMA, 20 LUG – Dall’intervento salva-dehors alla portabilità dei dati della scatola nera sulle auto. Fino ai primi testi unici di riordino della normativa sul fisco, in attuazione della delega fiscale. Sono alcune delle misure che arriveranno sul tavolo del consiglio dei ministri che dovrebbe essere convocato per lunedì pomeriggio. In particolare il ddl concorrenza è uno dei 69 obiettivi assegnati dal Pnrr al governo che vanno varati entro il 31 dicembre prossimo per accedere alla settima rata (18,2 miliardi). Per quanto riguarda i dehors si punta a rendere strutturale la misura varata durante la pandemia per consentire ai clienti di bar e ristoranti di poter stare all’aperto. Si tratterebbe dunque di una proroga della normativa per ristoranti e commercio, legata allo stato provvisorio della misura. Ma i tratterà forse dell’ultima proroga. Si lavora infatti ad uno strumento normativo nuovo per rendere strutturale la possibilità. Magari con norme più stringenti per il decoro pubblico. Sono coinvolti infatti nel lavoro preparatorio sia l’Anci, sia il ministero della Cultura e le sovraintendenze. Ci saranno inoltre misure in tema di assicurazioni auto per favorire la concorrenza e semplificare le procedure per il passaggio da una compagnia all’altra. Riguardano in particolare i dati della scatola nera. Si prevede che nel passaggio tra una compagnia e l’altra i dati, almeno quello critici, possano essere trasferiti. Per quanto riguarda la delega fiscale invece sono tre i decreti legislativi per cui si prevede l’esame preliminare: uno sul testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, un altro sul testo unico dei tributi erariali minori e un terzo sul testo unico della giustizia tributaria.

