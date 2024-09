Daily Cown: media, ‘Kate vuole la pace, c’è lei dietro auguri per compleanno di Harry’

agenzia

Londra, 27 set. Sembra che la principessa del Galles Kate Middleton sia stata la forza trainante dietro gli inaspettati auguri di compleanno della famiglia reale al principe Harry. Il secondogenito di Carlo e Diana, che lo scorso 15 settembre ha compiuto 40 anni, ha ricevuto messaggi d’auguri da Buckingham Palace e Kensington Palace per questo importante traguardo, nonostante il suo allontanamento dalla famiglia. Ma c’è di più: una fonte ha dichiarato alla rivista ‘Bella’ che “Kate sta mantenendo la sua promessa di ristabilire la pace e il perdono tra il cognato e la sua famiglia prima che sia troppo tardi”. Per questo motivo, afferma l’insider, gli auguri pubblici sono stati accompagnati da una telefonata della principessa e da un regalo “premuroso” per Harry.