Daily Crown: astrologa di Diana, ‘George sarà re che darà precedenza a cuore’

Londra, 22 lug. Il principe George compie oggi 11 anni. L’astrologa della principessa Diana, Debbie Frank, ha fatto delle previsioni sorprendenti sul futuro re. Parlando con Hello Magazine ha definito il figlio di Kate Middleton e del principe William una persona “sensibile” e “altamente responsabile”. Basandosi sull’ora esatta della sua nascita, l’astrologa ha affermato che George è “empatico e generoso”, oltre a essere autoprotettivo, come ogni persona del segno del Cancro.

“Sua madre, la principessa Kate, è nata sotto il segno solare opposto del Capricorno e, cosa interessante, ha la Luna in Cancro”, ha sottolineato la Frank a proposito del legame del principe George con Kate e ha spiegato che “i loro grafici sono invertiti poiché George è un segno solare, Cancro con Luna in Capricorno, e Kate ha Sole in Capricorno e Luna in Cancro, cosa che crea un flusso di energia positivo e magnetico tra loro”. L’astrologa ha inoltre predetto come sarà il futuro re: “George sarà un monarca che darà la precedenza al cuore e alla testa e che prenderà decisioni basate sull’istinto, dato che non ha pianeti nei segni d’aria”.