Daily Crown: Camilla, ‘io accanita fumatrice? non tocco una sigaretta da 20 anni’

agenzia

Londra, 15 nov. La regina Camilla non fuma da almeno venti anni. La consorte di re Carlo, guarita da un’infezione toracica ma ancora in convalescenza, ha smentito le speculazioni intorno alla sua presunta dipendenza durante un ricevimento per il cinema e la tv a Buckingham Palace, dove, fra le tante star che vi hanno partecipato, si è intrattenuta per una chiacchierata con l’attrice di Paddington in Perù, Emily Mortimer.

La regina conosce personalmente la madre della Mortimer, Penelope, e quando l’attrice le ha detto: “Penny le manda i suoi saluti”, Camilla ha chiesto come stesse l’amica. “Oh, fuma ancora più di prima,” ha risposto la star di Mary Poppins Returns. La coppia si è fatta una risata, con la regina che ha constatato: “Oh, fuma ancora”. A sua volta, la Mortimer ha chiesto alla regina: “E tu, hai smesso?”. Al che, la sovrana, ritenuta un’accanita fumatrice, ha dichiarato: “Oh sì, ho smesso 20 anni fa”.