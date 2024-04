Daily Crown: Carlo e Camilla celebrano in privato il loro anniversario di matrimonio

agenzia

Londra, 9 apr. Il 9 aprile di 19 anni fa Carlo e Camilla si sposavano con una piccola cerimonia civile a Windsor, dopo una lunga relazione iniziata nei primi anni ’70 e a quasi 8 anni dalla morte della principessa Diana. L’anniversario del matrimonio dei sovrani britannici, date le condizioni di salute del re, non sarà niente di sfarzoso, prevedendo – secondo gli esperti reali – solo una cena e uno scambio di lettere e di regali. Il 9 aprile, inoltre, è una ricorrenza poco felice per Charles, che proprio in questo giorno, tre anni fa, perse il padre.

Il commentatore reale Richard Fitzwilliams, ha dichiarato a Gb News che “il 9 aprile è anche la data della morte del principe Filippo, quindi sarà venata di tristezza”, aggiungendo che probabilmente il re Carlo e la regina Camilla celebreranno “in privato” il loro anniversario, ma “potrebbero benissimo pubblicare una fotografia”.