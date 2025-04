Daily Crown: Carlo e Camilla festeggiano a Roma il 20mo anniversario di matrimonio

agenzia

Roma, 9 apr. Esattamente 20 anni fa, re Carlo e la regina Camilla si sposavano con una piccola cerimonia civile privata a Windsor. I due sovrani britannici, in Italia per una visita di Stato, festeggiano a Roma l’anniversario del loro matrimonio. Le nozze, celebrate otto anni dopo la morte della principessa Diana, divisero il Regno Unito. Ma oggi, la vita dei reali è molto diversa da allora e appaiono sereni e felici mentre visitano la capitale italiana. Mentre negli ultimi anni hanno dovuto far fronte alla morte della regina Elisabetta II, alla cattiva salute del re, al crescente sentimento repubblicano nel Commonwealth e ai rapporti tesi con i familiari in patria e all’estero.

“All’inizio della nostra prima visita in Italia come re e regina, non vediamo l’ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un luogo così speciale e con persone così meravigliose”, hanno scritto i sovrani inaugurando il loro viaggio. Dopo esser stato ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili, re Carlo nel pomeriggio terrà un discorso alle Camere riunite a Montecitorio, diventando il primo sovrano britannico a rivolgersi ufficialmente al Parlamento italiano. Nel frattempo, la regina Camilla visiterà una scuola, l’Istituto comprensivo Alessandro Manzoni, in relazione a un’iniziativa del British Council. Mentre stasera i regnanti parteciperanno a una cena di Stato al Quirinale.

Ma qual è il segreto di una relazione tanto forte fra Carlo e Camilla? L’umorismo gioca un ruolo importante nell’affrontare le esigenze della vita reale, racconta a Sky News Kristina Kyriacou, che è stata segretaria alle comunicazioni del re dal 2009 al 2018. “Li vedevo spesso ridere insieme e, durante alcuni impegni, andavano persino a ballare insieme”, racconta. Re Carlo e la regina Camilla sono come due “fermalibri” l’uno per l’altra, ha detto a Sky News l’ex corrispondente reale della Bbc Michael Cole. “Si sostengono a vicenda. Sono molto devoti l’uno all’altro”. Ma non è sempre stato facile, come ricorderanno molti fan di lunga data della famiglia reale. Quando si sposarono, agli occhi di alcuni, Camilla era ancora la “terza persona” del precedente matrimonio del marito con la principessa Diana.

Secondo gli esperti reali, grazie alla benedizione della defunta regina, la regina Camilla è ora parte “fondamentale” della famiglia reale. In un’intervista con British Vogue per celebrare il suo 75° compleanno nel 2022, Camilla aveva ricordato: “Sono stata sotto esame per così tanto tempo che ho dovuto trovare un modo per convivere con questo. A nessuno piace essere continuamente osservato e criticato. Ma credo che alla fine, in un certo senso, si riesca a superarlo e ad andare avanti”.