Daily Crown: ‘fede, speranza e amore’, il messaggio di Pasqua di re Carlo

Londra, 17 mag. Fede, speranza e amore. Sono le virtù di cui re Carlo ha parlato nel suo messaggio di Pasqua, in cui riflette sugli esempi di “grande crudeltà e grande gentilezza”, che “ogni giorno appaiono davanti ai nostri occhi”. “Uno degli enigmi dell’umanità è come siamo capaci sia di grande crudeltà che di grande gentilezza”, ha scritto Charles, parlando del paradosso della vita, presente nella storia della Pasqua e nelle scene che ogni giorno si presentano davanti ai nostri occhi: da una parte, immagini terribili di sofferenza umana e, dall’altra, atti eroici in paesi devastati dalla guerra, dove filantropi di ogni tipo rischiano la propria vita per proteggere quella degli altri.

“Il messaggio fondamentale della Pasqua – ha dichiarato il sovrano – è che Dio ha tanto amato il mondo, il mondo intero, che ha mandato suo Figlio a vivere in mezzo a noi per mostrarci come amarci gli uni gli altri e dare la propria vita per gli altri in un amore che si è dimostrato più forte della morte. “Ci sono tre virtù di cui il mondo ha ancora bisogno: fede, speranza e amore. E la più grande di queste è l’amore. È con queste verità senza tempo nella mente e nel cuore che auguro a tutti voi una Pasqua benedetta e serena”.