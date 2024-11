Daily Crown: figlio Camilla, ‘re Carlo ha cambiato dieta per combattere il cancro’

agenzia

Londra, 27 nov. Re Carlo ha cambiato le proprie abitudini alimentari dopo la diagnosi di cancro. Lo ha detto al britannico Saga Magazine il figlio della regina Camilla, Tom Parker Bowles, parlando della nuova dieta introdotta dal monarca a seguito della scoperta della sua malattia, secondo cui Charles ha ridotto il consumo di alcuni dei suoi cibi preferiti per concentrarsi sulla salute. Il figlio di Camilla, che è un critico gastronomico, ha affermato che “il re, dopo quello che ha passato di recente, sta riconsiderando cosa e quando mangia. Non sono un nutrizionista, ma so che il cibo fa parte della ‘medicina’ del corpo”.

Parker Bowles ha aggiunto che re Carlo è un “eroe del cibo. Non sto esagerando, sto semplicemente affermando i fatti. Chiedetegli dei formaggi artigianali britannici o del numero di varietà di mele nel frutteto di Highgrove. Lui se ne intende”. Ha inoltre rivelato che sua madre ha ridotto il consumo di agnello, manzo e maiale. Il critico gastronomico e chef ha spiegato di aver parlato con lo chef del re, Mark Flanagan, e di aver visitato le cucine di Buckingham Palace, durante la scrittura del suo nuovo libro, ‘Cooking & the Crown’.