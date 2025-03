Daily Crown: Harry di nuovo ‘in panchina’, stavolta nella nuova serie di Meghan

agenzia

Washington, 11 mar. Un principe Harry ancora una volta in panchina. Anche se ‘With love, Meghan’ è la serie (contestatissima) della duchessa di Sussex, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare il ruolo del secondogenito di re Carlo, di nuovo messo da parte, ‘spare’, come lui stesso si definisce nella sua scandalosa autobiografia. Nel programma Netflix, molto criticato ma che già ha in serbo una seconda stagione, il principe appare ogni tanto sullo sfondo delle inquadrature, spesso assieme ad altre persone, come fosse un ospite qualsiasi in casa Meghan Markle (o, meglio, “Meghan Sussex”, come la duchessa ha precisato).