Daily Crown: Harry dopo l’incontro con Carlo, ‘il re è fantastico’

Londra, 11 set. “Il re è fantastico”: soltanto tre parole per commentare l’incontro con il padre Carlo. Per il resto, all’uscita di Clarence House, il principe Harry ieri è rimasto abbottonatissimo, proprio come da richiesta paterna, sul ‘vertice di pace’ con il sovrano. Dopo un anno e mezzo senza vedersi, re Carlo aveva lasciato la Scozia per Londra, dove aveva invitato il duca di Sussex per un té, nel tardo pomeriggio nella sua residenza. Nessun dettaglio era trapelato prima del tanto atteso incontro. Ciò significa che l’accordo richiesto dal re, ovvero che il colloquio rimanesse privato, era stato rispettato. Dopo le tante dichiarazioni pubbliche dei Sussex su questioni che riguardano la famiglia reale, tra la coppia e il palazzo la questione della fiducia rimane particolarmente delicata. Ci vorranno tempo e prove, ma ieri un segnale positivo, che prelude alla riconciliazione, è arrivato.