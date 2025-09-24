Daily Crown: Harry e la riconciliazione con re Carlo, ostacolata dal ‘fattore Camilla’

agenzia

Londra, 24 set. Re Carlo e il principe Harry si sono visti all’inizio del mese a Londra per un tè. L’udienza concessa dal sovrano al figlio è durata poco più di 50 minuti, ma è bastata per riavvicinarsi dopo 19 mesi che non si vedevano. Se è vero, però, che l’incontro fra il sovrano e il duca di Sussex può segnare l’inizio di una riconciliazione, questo non significa automaticamente che Harry possa tornare a lavorare attivamente nella famiglia reale. “Il re è stato assolutamente chiaro nel sostenere la decisione della sua defunta madre, secondo cui non può esserci un ruolo pubblico ‘metà dentro e metà fuori’ per i membri della famiglia”, ha dichiarato una fonte reale al Mail on Sunday. I “colloqui ad alto livello”, apparentemente in corso per riunire Carlo e Harry in “una dimostrazione pubblica di unità”, potrebbero rivelarsi significativi, ma qualsiasi cambiamento sarà puramente familiare, piuttosto che riferito allo status quo reale.