Daily Crown: ‘Harry e Meghan sulla scena degli incendi etichettati come ‘turisti del disastro’

Washington, 15 gen. Il duca e la duchessa del Sussex sono stati etichettati come “turisti del disastro” in cerca di una “foto ricordo”, dopo essere stati immortalati mentre consolavano le vittime dei catastrofici incendi di Los Angeles . Circa 17mila ettari di terra sono stati distrutti e 24 persone sono morte a causa dell’incendio che ha devastato la regione. Diverse celebrità, tra cui Paris Hilton e Billy Crystal, hanno perso la casa. Justine Bateman, nota per i suoi ruoli nelle sitcom Family Ties e Arrested Development, è tra coloro che sono rimasti sconcertati dopo che Meghan e Harry sono stati immortalati al Pasadena Convention Center, temporaneamente utilizzato come centro di evacuazione per le persone che hanno perso la casa. In un post condiviso su X, la Bateman ha contestato la presenza della coppia, scrivendo: “Meghan Markle e Harry non sono migliori dei cacciatori di ambulanze. Che ‘opportunità fotografica’ ripugnante hanno ottenuto. Stanno ‘visitando i danni’? Sono politici ora? Non vivono qui; sono turisti. Turisti del disastro”.

In una trasmissione di Fox News del 10 gennaio – ricorda l’Independent -Meghan è stata filmata mentre indossava una mascherina protettiva e un cappellino da baseball mentre distribuiva pacchi alimentari in un chiosco; in un altro momento, è stata vista mentre confortava una vittima degli incendi boschivi. La Bateman vive sulle colline di Hollywood colpite dagli incendi boschivi. Dopo che il principe Harry si è dimesso dagli incarichi reali nel 2020, si è trasferito insieme a Meghan a Montecito, in California, dove attualmente rischiano di dover essere evacuati e potrebbero subire interruzioni di corrente.