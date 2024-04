Daily Crown: Harry e Meghan tenuti all’oscuro su salute Kate, il Palazzo non si fida

agenzia

Londra, 21 mar. Prima la foto di famiglia ritoccata e, dopo, i dubbi sul video, dove appare una presunta principessa di Galles intenta a fare la spesa. Adesso mezzo mondo si sta chiedendo come stia esattamente Kate Middleton, dopo l’operazione addominale subita a gennaio. La curiosità sulla sua salute è talmente forte, che alla London Clinic, dove la moglie di William è stata ricoverata, si è venuto a sapere di un tentativo di accesso illegale alla sua cartella clinica da parte del personale dell’ospedale privato. Quel che non si conosceva fino a ora è che perfino Harry e Meghan non sanno nulla della cognata ovvero se è in via di guarigione oppure no, dal momento che Kensington Palace non darebbe loro informazioni che la riguardano.

Secondo una fonte vicina agli eredi al trono britannico, il Palazzo semplicemente “non si fida” dei Sussex e, di conseguenza, non dà loro alcuna notizia. “Sanno tutto di ciò che accade a Londra – ha detto a People – ma sono stati lasciati fuori dai dettagli sulla salute di Kate. Evidentemente non c’è fiducia”. Durante il breve viaggio a Londra per andare a trovare il padre, re Carlo – ricorda il giornale – Harry non ha incontrato il fratello William, poiché la principale preoccupazione di quest’ultimo era per sua moglie. Tuttavia, il mancato incontro ha cementato ulteriormente le voci di una spaccatura in corso tra i due fratelli.