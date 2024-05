Daily Crown: Harry non ha chiesto di vedere Carlo

agenzia

Londra, 13 mag. Il principe Harry non ha fatto richiesta di far visita a re Carlo o di invitarlo all’evento della Invictus Games Foundation quando è volato a Londra la scorsa settimana. E’ l’ultima indiscrezione, raccolta dall’Independent, sul mancato incontro fra il sovrano e il figlio. Gli amici del duca di Sussex avevano affermato che Harry era rimasto piccato, quando suo padre non aveva potuto vederlo, ma aveva invece partecipato – a un paio di chilometri dalla cattedrale di St Paul, dove il figlio si trovava per la cerimonia degli Invictus – al primo ricevimento all’aperto nei giardini di Buckingham Palace. Il portavoce dei Sussex aveva laconicamente spiegato che i due non si sarebbero visti a causa “dell’agenda completa di Sua Maestà. Il duca ovviamente si rende conto degli impegni di suo padre e delle varie altre priorità e spera di vederlo presto”.

“È tutto molto triste”, ha detto un amico del re, secondo il Times. “Anche se difficilmente avrebbe srotolato il tappeto rosso nel momento in cui è stato annunciato questo viaggio per gli Invictus, con i medici che gli consigliavano di concentrarsi sulla cura e sul recupero, l’idea che si rifiutasse di trovare spazio nella sua agenda… beh, diciamo che le ricostruzioni potrebbero essere diverse ancora una volta”. Speculazioni a parte, resta il fatto che Harry ha partecipato alla cerimonia alla cattedrale di St Paul soltanto con i parenti di parte materna, e non ha visto né il padre e né il fratello William.