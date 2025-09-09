Daily Crown: Harry scherza, ma neanche troppo, sul rapporto difficile fra fratelli

agenzia

Londra, 9 set. Si sa che, scherzando, spesso si racconta la verità. Il principe Harry non è esente dal detto popolare e, con una battuta, ieri sera ha accennato al rapporto spesso complicato tra fratelli. Parlando con il vincitore del WellChild Award, il premio dell’associazione di cui è sostenitore e per il quale è a Londra, il duca di Sussex ha chiesto a Declan Bitmead se suo fratello più piccolo lo facesse “impazzire”. “No, andiamo d’accordo”, gli ha risposto il 17enne. Al che, sorridendo, Harry ha rincarato: “Sai cosa? Siete fratelli e fate la stessa scuola, e questo a volte rende le cose più difficili”.

Insomma, soltanto un accenno, quello del secondogenito di re Carlo al difficile rapporto fra fratelli, ma che basta e avanza a far trapelare un certo suo senso di amarezza, soprattutto dopo che lui e il principe William, appena qualche ora prima, avevano reso omaggio alla defunta regina, senza incontrarsi, pur trovandosi a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, durante il primo viaggio di Harry nel Regno Unito in cinque mesi.