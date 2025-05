Daily Crown: la nuova foto di Kate dove non sorride è un inno alla natura

agenzia

Londra, 30 mag. La natura, per Catherine Middleton, è qualcosa da prendere molto seriamente. Diversamente dal solito, nella nuova foto d’autore di Kate, la principessa ha lo sguardo serio e il sorriso è soltanto accennato o perfino da immaginare, mentre si ferma e posa per l’obiettivo di Josh Shinner, che di recente aveva ritratto anche il principe Louis per il suo settimo compleanno. Il fotografo ha condiviso ieri lo scatto sulla sua pagina Instagram, seguito dalla didascalia: “Un’ottima compagnia per una passeggiata soleggiata e verdeggiante… Grazie @princeandprincessofwales “.

Lo fotografia di Kate è stato scattata a Mull durante la visita che la principessa ha compiuto a fine aprile assieme al marito, il principe William, sull’isola scozzese. Nell’immagine, la reale ha le braccia incrociate, mostra l’anello di fidanzamento indossato in precedenza dalla principessa Diana e fissa direttamente l’obiettivo. Lo sfondo e contornato dagli alberi, che richiamano il tema centrale dei recenti inviti della principessa a vivere il più possibile all’aria aperta. Argomento che le è particolarmente caro e che si è andato sempre più rafforzando, quello del legame con la natura, soprattutto durante le cure contro il cancro.