Daily Crown: l’esperta, ‘Harry ama Meghan ossessivamente, non la lascerà mai’

agenzia

Londra, 22 apr. Il principe Harry non lascerà mai Meghan Markle perché nutre per lei un amore “ossessivo” e hanno un matrimonio “buono e forte”. Lo sostiene la biografa reale Ingrid Seward, aggiungendo che la duchessa di Sussex resterà felicemente con il marito “fintanto che avrà il controllo”. Parlando con il Sun, ha spiegato: “Penso che Harry abbia un amore ossessivo per Meghan. Non credo che la lascerà mai. Lei ha il controllo e penso che finché lo avrà sarà felice. Penso che il loro sia un buon matrimonio e che siano molto felici. Chi non lo sarebbe in quella splendida casa e con due adorabili bambini?”.

I commenti dell’esperta arrivano dopo che Harry e Meghan sono stati visti nel fine settimana a Wellington, in Florida, per le riprese di uno dei loro programmi Netflix, che alzerà il sipario su uno degli sport più esclusivi al mondo, il polo. I Sussex si tenevano per mano sul campo e sorridevano ai fotografi. La coppia è stata poi vista scambiarsi un dolce bacio. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha detto che questo gesto mostra quanto siano simili Meghan e Harry.