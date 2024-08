Daily Crown: l’esperta, ‘Harry e Meghan irrilevanti, ora priorità Kate sono i figli’

agenzia

Londra, 12 ago. La diagnosi di cancro avrebbe spinto Kate Middleton a ripensare alla sua vita e a ciò che conta davvero. Lo sostiene l’ex corrispondente reale della Bbc, Jennie Bond, secondo cui le preoccupazioni per la propria salute hanno portato la principessa del Galles a riflettere sulle priorità su cui concentrarsi. La sua attenzione principale è ora rivolta al principe William e ai loro tre figli, i principi George, Charlotte e Louis. “Sono sicura che il cancro abbia fatto sì che Catherine riconsideri la sua vita e le sue priorità. E penso che queste siano saldamente rivolte alla sua famiglia, al marito e ai figli”, ha dichiarato la Bond al magazine britannico Ok!.

Secondo l’esperta, inoltre, Kate probabilmente non ha intenzione di preoccuparsi, al momento o in futuro, di questioni passate o di qualsiasi cosa relativa al principe Harry e Meghan Markle. Per Kate e il principe William, il duca e la duchessa del Sussex, che si sono dimessi dai loro ruoli reali senior nel gennaio 2020, sono “irrilevanti, sia per loro, che per la loro famiglia e per il futuro delle loro vite”. La Bond ha descritto il principe e la principessa del Galles come una coppia “affiatata e forte, soprattutto dopo 13 anni di matrimonio. Non credo che abbiano più nulla da temere da Harry e Meghan.”