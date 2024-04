Daily Crown: l’esperta, William e Kate ‘molto ansiosi’ per prospettiva salire al trono

agenzia

Londra, 8 apr. William e Kate provano “intensa ansia” alla prospettiva di diventare re e regina dopo la diagnosi di cancro di Carlo. Lo ha rivelato la biografa della principessa Diana, l’ex redattrice di Vanity Fair Tina Brown, secondo cui “la notizia della malattia di Charles ha molto accorciato i tempi della prospettiva della salita al trono di William e Catherine Middletone, cosa che, mi è stato detto, sta causando loro un’intensa ansia”.

Il monarca 75enne – scrive la Bbc – è in cura contemporaneamente alla principessa del Galles, cosa che costringe William a sostituire sia suo padre che sua moglie negli impegni pubblici. L’emittente britannica ha affermato di aver ricevuto critiche da parte di persone che ritenevano che la sua copertura sulla diagnosi di cancro dei Kate fosse “eccessiva e insensibile”.