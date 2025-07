Daily Crown: l’esperto, ‘famiglia reale preoccupata dopo flop Sussex-Netflix’

agenzia

Londra, 25 lug. La famiglia reale potrebbe essere “preoccupata” per la prossima mossa del principe Harry, dopo il mancato rinnovo del contratto fra Netflix e il duca e la duchessa di Sussex. L’accordo quinquennale da 100 milioni di dollari con il gigante dello streaming, firmato nel 2020, non verrà rinnovato alla scadenza di settembre e, secondo l’esperto reale Richard Fitzwilliams, nella Casa Reale serpeggiano preoccupazioni su cosa la coppia, che ha abbandonato la vita reale cinque anni fa, possa fare in futuro. Sebbene i Sussex possano contare su altre fonti di reddito, come il marchio di Meghan ‘As Ever’, l’esperto ha dichiarato a Express.co.uk che tra i reali potrebbero esserci timori per la pubblicazione di un’altra autobiografia del principe Harry.

Buckingham Palace potrebbe anche essere preoccupato che Meghan stessa possa pubblicare le proprie memorie, il che potrebbe danneggiare la famiglia reale, nei cui confronti la duchessa è stata ancora più apertamente critica del marito Harry. Fitzwilliams ha dichiarato: “Quello che venderebbe è un altro libro di memorie. Harry aveva detto, quando ‘Spare’ è stato pubblicato, di aver tagliato 400 pagine perché sarebbero state tossiche per la famiglia reale. I reali saranno preoccupati che i Sussex possano pubblicare un altro memoir e questa volta potrebbe essere Meghan oppure Harry a scrivere una biografia sulla sua infanzia”.