Daily Crown: l’esperto, ‘Harry non sarà mai perdonato, né da William né da Camilla’

agenzia

Londra, 28 lug. Il principe Harry non sarà “perdonato” da due membri senior della famiglia reale, nonostante i suoi sforzi di riconciliazione. Secondo quanto detto dall’esperto reale Robert Jobson al Sun, a cui ha spiegato che il principe William e la regina Camilla, entrambi menzionati in ‘Spare’ dal duca di Sussex, l’erede al trono britannico e la sovrana, faranno fatica a dimenticare ciò che il secondogenito di re Carlo ha detto su di loro. Harry si è allontanato dalla famiglia reale dal 2020, quando si è dimesso da membro senior per trasferirsi con la moglie Meghan Markle negli Stati Uniti, dove vivono con i loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet.

Il rapporto incrinato di Harry con i suoi familiari è tornato alla ribalta all’inizio del mese, dopo che alcuni dei suoi collaboratori sono stati avvistati mentre incontravano membri dello staff del re a Londra, alimentando la speranza di un possibile percorso verso una futura riconciliazione.

Lo stesso duca ha dichiarato di volersi riconciliare con la famiglia qualche mese fa, dopo aver perso un ricorso in appello presso l’Alta Corte in merito alla sua sicurezza nel Regno Unito. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, secondo Jobson, né William e ne Camilla hanno intenzione di perdonare il principe per le cose che ha detto. Anzi, non lo faranno mai, per la serie di affermazioni e accuse alla famiglia reale fatte da Harry attraverso interviste e il suo libro di memorie, ‘Spare’, pubblicato nel 2023.

L’esperto ha dichiarato: “Sta chiedendo perdono. Penso che suo padre alla probabilmente lo perdonerà. Semplicemente non vedo William e Camilla farlo”. Jobson ha poi aggiunto che, sebbene la madre di Harry, la defunta principessa Diana, avesse autorizzato una biografia, ‘Her True Story’, di Andrew Morton, non ne ha tratto alcun profitto. Ha affermato: “Non l’ha monetizzata per sé. Lui ci ha fatto una fortuna”. In ‘Spare’, Harry ha menzionato Camilla più di 60 volte, definendola “l’Altra Donna”. Ha accusato la regina di essere “pericolosa” e di aver fatto trapelare notizie negative alla stampa, presumibilmente “sacrificandolo sul suo altare personale di pubbliche relazioni”. Ha anche ipotizzato che sarebbe diventata la “cattiva matrigna” sua e di William prima del suo matrimonio con Carlo.