Daily Crown: l’esperto, ‘William e Kate mostreranno chi sono veri reali d’America’

Londra, 23 set. Il principe William e Kate Middleton potranno dimostrare al principe Harry e a Meghan Markle chi sono “i veri reali d’America”. Lo sostiene l’esperto Nathan Kay in un articolo per l’Express, parlando della fondazione benefica dei principi di Galles che sarebbe pronta a essere lanciata negli Stati Uniti. “Mentre Harry e Meghan sono impegnati a creare scompiglio in California – afferma il redattore – William e Kate sono pronti a dare ai loro parenti reali una lezione magistrale su come dovrebbe essere gestita la regalità, la vera regalità”.

“Ma a differenza dei Sussex – sottolinea Kay – l’approccio dei principi di Galles è basato su un’eleganza discreta, un apprezzamento per il dovere e una capacità di imporre rispetto senza il bisogno di drammi alimentati dai tabloid. La recente decisione di William e Kate di espandere la Royal Foundation negli Stati Uniti, completa di marchi e brevetti, segnala più di una semplice iniziativa imprenditoriale accorta. È un promemoria puntuale che il nome Windsor ha ancora peso, un peso serio, quando è maneggiato con un po’ di classe”.