Daily Crown: l’esperto, ‘William ‘infuriato’ per paragoni tra Meghan e sua madre Diana’

agenzia

Londra, 31 mag. Il principe William è “infuriato” per i paragoni “di cattivo gusto” tra Meghan Markle e sua madre, la principessa Diana. Lo scrive Gb News, citando una fonte reale che ne ha parlato con Closer Magazine, ricordando che la duchessa di Sussex, nel suo viaggio in Nigeria, ha indossato diversi abiti e gioielli che richiamavano ai sudditi britannici la memoria della defunta principessa del Galles.

“William non vuole privare Harry del diritto di celebrare l’eredità della madre – ha affermato la fonte – Ciò che lo preoccupa è il modo in cui Meghan viene rappresentata in giro, come la versione moderna di Diana. Assieme a Kate, trova la cosa offensiva. Inoltre, per aggiungere la beffa al danno, Harry non si è consultato con lui riguardo questi viaggi all’estero e i piani futuri che apparentemente hanno in cantiere per celebrare la vita e l’eredità di Diana”.