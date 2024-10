Daily Crown: media, ‘Camilla dietro il mancato incontro fra Carlo e il figlio Harry’

agenzia

Londra, 2 ott. Sembra che ci sia Camilla dietro il mancato incontro fra Carlo e il figlio Harry, che lunedì è arrivato a Londra per la consegna del premio WellChild, iniziativa benefica dedicata all’infanzia. Secondo una sua amica, la regina ha esortato il re, in cura per il cancro, a non vedere il duca di Sussex nel tentativo di evitargli inutili stress.

Parlando con il Daily Beast, la fonte ha affermato che Camilla “è stata la voce principale che ha esortato Charles a rallentare e a prendere le cose con calma. L’ultima cosa che vuole che lui faccia è stressarsi per un incontro con Harry”. Camilla desidera inoltre che suo marito sia abbastanza in forma per partire per l’Australia prima della fine del mese, un viaggio per il quale si sta preparando godendosi un po’ di tempo libero nella sua residenza in Scozia.

Il monarca, 75 anni, ha visto Harry solo una volta quest’anno, quando il duca è volato nel Regno Unito a febbraio dopo aver appreso della diagnosi di cancro di suo padre. L’amica di Camilla ha dichiarato che Carlo è comunque ansioso di seppellire l’ascia di guerra con il figlio, nonché di allentare la pressione sulla monarchia. “Il re ha un impulso istintivo verso la riconciliazione cristiana e la sua diagnosi di cancro non ha fatto altro che accentuarlo”, ha affermato la fonte. “Vuole che questa questione venga risolta, non solo perché ama entrambi i suoi figli, ma perché è stata destabilizzante per la monarchia”.