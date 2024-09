Daily Crown: media, ‘Meghan potrebbe andare in Gb con Harry e figli a Natale’

agenzia

Londra, 9 set. Meghan Markle potrebbe trascorrere il Natale nel Regno Unito con il principe Harry e i loro figli. Secondo quanto appreso dall’Express, il duca e la duchessa di Sussex avrebbero ricevuto un invito a trascorrere il periodo festivo con Charles Spencer ad Althorp House e, se la coppia dovesse accettarlo, Meghan metterebbe piede nel Regno Unito per la prima volta dal settembre del 2022, quando aveva partecipato all funerale della regina Elisabetta.

La fonte aggiunge che “Harry e Meghan non hanno ancora ricevuto un invito a unirsi alla famiglia reale a Sandringham”, dove, come è noto, trascorre le festività natalizie: “Anche se non è escluso che possa accadere, non penso che accetterebbero, se gli venisse rivolto”.