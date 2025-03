Daily Crown: media, ‘Meghan usa i figli per promuovere i vestiti’

agenzia

Washington, 25 mar. E’ bastato uno scatto con Archie e Lilibet, pubblicato sul profilo Instagram di ‘As Ever’, per scatenare ancora una volta il putiferio contro Meghan. Dopo il traffico enorme che la foto ha attirato, appena un’ora dopo, infatti, la moglie di Harry ha rivelato di avere una pagina ‘ShopMy’ che presenta “una collezione accuratamente selezionata e curata delle cose che amo: spero che vi piacciano”. Coincidenza o calcolo, fatto sta che la duchessa di Sussex è stata accusata di sfruttare i suoi figli di 5 e 3 anni per promuovere la sua nuova iniziativa commerciale.

L’autore e giornalista reale Phil Dampier ha definito “di cattivo gusto e disperato” il marketing di Meghan, che, dopo essersi trasferita assieme al marito in California, aveva concordato con lui di non usare i loro titoli reali, né tutto quanto potesse avere a che fare con il regno britannico (i figli sono nella linea di successione al trono) per fare soldi. L’esperto – ripreso dal Sun – ha affermato: “Niente accade per caso e lei ci avrà pensato bene, e sa che pubblicare una foto dei suoi figli contemporaneamente alla sua linea di abbigliamento otterrebbe la massima pubblicità. Mi aspetto che il Palazzo abbia una visione negativa della cosa.”