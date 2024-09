Daily Crown: media, ‘nessun ritorno in Gb, Harry sta benissimo negli Usa’

agenzia

Washington, 3 set. Il duca di Sussex “non ha alcun interesse” a tornare ai doveri reali nel Regno Unito e si concentra esclusivamente sul suo futuro negli Stati Uniti. Lo hanno detto fonti ben informate al Telegraph, secondo cui gli sforzi del principe Harry per mantenere i contatti con i vecchi amici, uniti all’evidente desiderio di ricucire il suo rapporto con il re, hanno dato vita a nuove speculazioni sul fatto che stia cercando un nuovo inizio e persino un ruolo lavorativo ufficiale all’interno della famiglia.

Ma diverse fonti vicine al duca hanno affermato che non è così e che lui è felice e sistemato in California, con un nuovo gruppo di amici “straordinari” e diversi progetti all’orizzonte. Da quando si è trasferito negli Stati Uniti, il secondogenito di Carlo e Diana ha mantenuto i contatti con un gruppo affiatato di consulenti di fiducia con cui aveva collaborato nella sua precedente vita nel Regno Unito, ad alcuni dei quali si rivolge occasionalmente per chiedere consiglio.