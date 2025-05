Daily Crown: principessa Charlotte compie 10 anni, la foto sui social di William e Kate

agenzia

Londra, 2 mag. (Adnkronos/Dpa) – La principessa Charlotte ha compiuto 10 anni e i genitori William e Kate hanno pubblicato una foto della figlia per celebrare il suo compleanno. Nell’immagine ufficiale, la secondogenita dei principi di Galles è ritratta seduta su un prato con le colline sullo sfondo, molto probabilmente durante una pausa in un’escursione in Cumbria, nell’Inghilterra nord-occidentale, all’inizio di quest’anno. La principessa è stata fotografata con un iPhone da Kate, un’appassionata fotografa amatoriale che scatta regolarmente foto dei suoi figli per celebrare le occasioni ufficiali.

La Cumbria è famosa per i paesaggi del Lake District e la principessina è vestita per una giornata di camminata sulle colline, con indosso una giacca mimetica e un robusto zaino. L’immagine di Charlotte sorridente è stata pubblicata sugli account social ufficiali di William e Kate con la scritta “Buon decimo compleanno Principessa Charlotte!” accompagnata da un’emoji a forma di cuore e il credito fotografico della principessa del Galles. Charlotte Elizabeth Diana è nata al St Mary’s Hospital di Londra il 2 maggio 2015. Deve i suoi secondi nomi alla regina Elisabetta II e alla sua defunta nonna Diana.