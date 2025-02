Daily Crown: re Carlo dovrà rinunciare a vedere spesso i figli di William e Kate

agenzia

Londra, 19 feb. Per motivi di distanza geografica, ma anche per i non ottimi rapporti con il secondogenito, re Carlo non vede da parecchio tempo i figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet. Nonno premuroso e molto attaccato ai nipoti, adesso il sovrano dovrà rinunciare a frequentare spesso anche i figli di William e Kate. Il motivo non è un nuovo dissidio familiare, ma dipende dalla sua salute: i medici, infatti, hanno consigliato a Charles, noto stakanovista ma pur sempre in cura per il cancro, di allentare i ritmi lavorativi e di riposare. Da qui, la sua scelta di trasferirsi dalla residenza londinese di Clarence House nella tenuta di Sandringham, nella contea di Norfolk.