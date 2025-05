Daily Crown: re Carlo e la nipote Charlotte, la figlia che avrebbe voluto

agenzia

Londra, 8 mag. Lunghi capelli biondi e uno spensierato sorriso smagliante: difficile non provare simpatia per il ritratto della principessa Charlotte, pubblicato il 2 maggio da Kensington Palace in occasione del suo decimo compleanno. In quella fotografia della secondogenita di William e Kate – presa dalla mamma, fotografa amatoriale, durante un viaggio in Cumbria all’inizio dell’anno – la bambina vestiva una giacca mimetica e aveva sulle spalle uno zaino, un abbigliamento casual che indosserebbe qualsiasi bambina della sua età. Eppure, la terza in linea di successione al trono, che oltre a Charlotte ha ereditato anche i nomi della regina Elisabetta e della nonna Diana, ha tutte le caratteristiche della principessa. Tanto da essere la prediletta di re Carlo.

“Il sovrano – racconta l’autrice reale Ingrid Seward a People Magazine di questa settimana – credo che abbia un ottimo rapporto con sua nipote, che a sua volta ha un legame particolarmente affettuoso con il nonno”. Ora che ha 76 anni, il re trascorre più tempo al Castello di Windsor, vicino a dove vivono il principe William, Kate Middleton e i loro tre figli. “Una volta voleva una figlia”, aggiunge la biografa, avallando le rivelazioni della prima moglie di Charles apparse in ‘Diana: Her True Story’ di Andrew Morton, secondo cui Charles aveva sempre desiderato una bambina.