Daily Crown: re Carlo elogia la stampa libera, ‘pietra angolare della democrazia’

agenzia

Londra, 27 mar. I media possono anche commettere errori, ma, se sono liberi, restano la pietra angolare della democrazia. Lo ha detto ieri sera re Carlo durante un ricevimento con la stampa regionale a Buckingham Palace. Il sovrano britannico ha ringraziato i giornalisti che lavorano nei media locali per aver fatto luce “negli angoli bui”, anche se non sempre “ci riescono”, e ha elogiato la stampa regionale per il suo “ruolo vitale” nella società, in un momento in cui “si dà troppa attenzione a ciò che ci divide”.

Rivolgendosi agli operatori dell’informazione, Charles ha detto loro “grazie” per aver contribuito ad “amplificare e riaffermare i diritti e le responsabilità che tutti condividiamo”. Ha tuttavia notato che a volte la stampa commette degli errori: “Un media libero – ha affermato – è un media che commetterà e commette errori. Ma nel migliore dei casi, è una pietra angolare della nostra democrazia”.