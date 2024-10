Daily Crown: re Carlo, ‘grande tristezza per morte sopravvissuta Olocausto’

agenzia

Londra, 10 ott. “È con immensa tristezza che questa mattina ho appreso la notizia della morte di Lily Ebert”. Con queste parole, re Carlo ha commentato la scomparsa, a 100 anni, della sopravvissuta all’Olocausto che ha fatto conoscere la sua orribile esperienza ad Auschwitz. “Come sopravvissuta agli orrori innominabili dell’Olocausto – ha aggiunto il sovrano – sono così orgoglioso che in seguito abbia trovato una casa in Gran Bretagna, dove ha continuato a raccontare al mondo le orribili atrocità a cui aveva assistito, come promemoria permanente per la nostra generazione e per le generazioni future delle profondità della depravazione e del male in cui l’umanità può cadere, quando la ragione, la compassione e la verità vengono abbandonate”. La Ebert fu internata nel 1944, all’età di 20 anni, nel campo di concentramento, dove perse la madre, la sorella minore e il fratello nelle camere a gas.