Daily Crown: re Carlo, ‘pieno d’ammirazione per chirurghi che salvano vite in Ucraina’

Londra, 20 feb. Re Carlo ha dichiarato di essere “pieno di ammirazione” per i chirurghi che lavorano per salvare soldati e civili feriti in Ucraina. Il sovrano britannico, in visita al Centre for Injury Studies dell’Imperial College di Londra, ha chiesto al primario di chirurgia di un centro di riabilitazione di Leopoli di farsi portavoce dei suoi “pensieri e auguri più cari” verso coloro che lavorano sul campo, in vista del terzo anniversario dell’inizio della guerra con la Russia. Al re – riporta il Telegraph – sono state mostrate le più recenti ricerche e tecnologie impiegate in prima linea per contribuire a prevenire lesioni gravi e salvare vite umane.

Il dipartimento universitario sta lavorando con Unbroken, un centro di riabilitazione a Leopoli, realizzato per curare gli ucraini feriti. Un medico ha affermato che da quando hanno ricevuto il sostegno britannico, sono stati in grado di istituire un centro di chirurgia costruttiva per aiutare a “ricostruire i corpi distrutti dalla guerra”. Hnat Herych, primario di chirurgia presso Unbroken, ha detto al pubblico, tra cui il re e l’ambasciatore ucraino, tramite collegamento video: “Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per il sostegno incrollabile del Regno Unito all’Ucraina. In questi tempi turbolenti, la Gran Bretagna non solo è rimasta il nostro fedele alleato, ma ha anche dimostrato una vera leadership globale nella difesa dell’Ucraina e nella difesa della libertà”.