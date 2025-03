Daily Crown: re Carlo sorridente dopo la breve visita in ospedale

agenzia

Londra, 28 mar. Re Carlo è stato visto in pubblico per la prima volta dopo la visita di ieri in ospedale per gli effetti collaterali temporanei dovuti alle cure contro il cancro. Dopo aver annullato un viaggio a Birmingham, il sovrano britannico ha lasciato sorridente la sua residenza londinese di Clarence House per trascorrere il fine settimana nella sua tenuta di Highgrove, nel Gloucestershire.

La sua diagnosi è stata annunciata a febbraio dell’anno scorso, ma non è stato detto di che tipo di cancro il monarca sia affetto. Buckingham Palace non ha inoltre fornito dettagli su quali siano stati i recenti effetti collaterali. Una fonte del Palazzo ha descritto i più recenti sviluppi in ambito sanitario come “un piccolo ostacolo su una strada che sta andando decisamente nella giusta direzione”.