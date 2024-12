Daily Crown: sorrisi e abbracci, anche Harry e Meghan hanno la loro cartolina di Natale

agenzia

Washington, 17 dic. Un po’ come William e Kate, ma per dichiarati scopi professionali, anche Harry e Meghan hanno la loro cartolina di Natale. Fuori dagli obblighi reali fin dal 2020 ovvero da quando vivono in California, i Sussex non rinunciano alle abitudini di corte, che vedono i Windsor intenti a pubblicare biglietti di auguri, con tanto di foto-famiglia, per i sudditi. E così, dopo i viaggi all’estero compiuti nel corso dell’anno, senza alcuna investitura ufficiale da parte della corona, ma durante i quali ha ricevuto accoglienze e onori all’altezza del suo sangue blu, il secondogenito di re Carlo e la moglie, anche durante le feste, continua a rispettare le usanze e l’etichetta di Buckingham Palace.

Famiglia al completo (e completa di abbracci e baci), con Archie e Lillibet e cani festanti a farla da padroni, nelle sei immagini d’accompagnamento agli auguri. Onnipresenti sorrisi, gioia e felicità. In una di queste, Harry e Meghan sono ritratti mentre i figli (di rado fotograficamente esposti al pubblico… ma sono di spalle) corrono verso le loro braccia. Nella foto, scattata in un parco, compaiono anche i loro tre cani. La cartolina contiene il seguente messaggio: “A nome dell’ufficio del principe Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, Archewell Productions e Archewell Foundation, vi auguriamo delle felicissime festività e un gioioso anno nuovo”.