Daily Crown: Trump, ‘in Gb a settembre, un onore essere invitato da re Carlo’

agenzia

Washington, 18 apr. Donald Trump prevede di vedere re Carlo III a settembre nel Regno Unito in vista della seconda visita di Stato che il presidente americano compirà l’anno prossimo, dopo quella di sei anni fa, quando, durante il primo mandato presidenziale, lui e la first lady Melania furono invitati dalla regina Elisabetta II. Il tycoon ha confermato la notizia del suo viaggio oltreoceano durante un incontro con la stampa nello Studio Ovale, aggiungendo di essere stato invitato dal re e definendo il Regno Unito un “grande Paese”, e sottolineando anche il raro precedente della sua seconda visita di Stato: “È bellissimo, ed è la prima volta che succede. E il motivo è che avviene durante due distinti mandati, ed è un onore essere amico di Carlo”, ha detto Trump. “Nutro grande rispetto” per la famiglia reale, per il re e per il principe di Galles. “L’invito è un grande onore”.