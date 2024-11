Daily Crown: voci di separazione fra Harry e Meghan, ma soltanto ‘professionale’

agenzia

Londra, 28 nov. Il principe Harry e Meghan Markle starebbero affrontando una separazione professionale. Sembra infatti che il duca e la duchessa del Sussex potrebbero lavorare indipendentemente l’uno dall’altra. La coppia è nota per i progetti, le opere di beneficenza e le visite in comune. Negli ultimi mesi, tuttavia, il secondogenito di re Carlo e la moglie sembrano essersi divisi in molti aspetti del loro lavoro.

Meghan ha partecipato di recente a un evento per le donne afghane con l’organizzazione Mina’s List. E – fa notare il Mirror – se da una parte, la duchessa del Sussex ha parlato della Archewell Foundation, l’ente di beneficenza di cui fa parte assieme al marito, quest’ultimo non era fisicamente presente. Anche Harry si è presentato senza la moglie a un evento completamente diverso fuori dagli Stati Uniti. La scorsa settimana, infatti, il secondogenito di re Carlo, che si è dimesso dagli incarichi reali nel gennaio 2020, ha partecipato a diverse iniziative degli Invictus Games a Vancouver, in Canada, dove è stato fotografato assieme a molti bambini che ne hanno preso parte.