Daily Crown: William commemora Elisabetta II, Harry a Londra vedrà re Carlo?

Londra, 8 set. Il principe William parteciperà alla commemorazione per l’anniversario della morte della regina Elisabetta II, mentre il fratello Harry torna nel Regno Unito dalla California. Il principe di Galles sarà a Sunningdale, nel Berkshire, per ricordare la nonna scomparsa l’8 settembre di tre anni fa. Il duca di Sussex parteciperà invece agli annuali WellChild Awards a Londra, indetti dall’organizzazione benefica di cui è da tempo sostenitore. Con l’occasione, potrebbe vedere il padre, re Carlo, attualmente a Balmoral, nell’Aberdeenshire, che non ha in agenda impegni pubblici per questa settimana. Ma nulla al momento sembra esser stato deciso.

L’ultimo incontro di persona tra Harry e Carlo è avvenuto più di 18 mesi fa, nel febbraio 2024, in seguito alla diagnosi di cancro al re. Il loro incontro durò poco più di 30 minuti prima che il monarca partisse per Sandringham. Entrambi i fratelli erano inoltre presenti al funerale dello zio, Lord Fellowes, nel Norfolk, sempre nel 2024, anche se sembra che non si siano parlati. Domani William visiterà un’organizzazione giovanile a Lambeth, nel sud di Londra, mentre Harry visiterà nuovamente il Community Recording Studio, nella zona di St Ann’s, a Nottingham.