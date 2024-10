Daily Crown: William inaugura assieme a Beckam 2 nuove eliambulanze

agenzia

Londra, 1 ott. Il principe William ha inaugurato insieme a David Beckham due nuove eliambulanze. I mezzi sono stati presentati alla Raf Northolt, nella zona ovest della capitale inglese, dall’Air Ambulance Charity, che ha rinnovato la sua flotta dopo aver raccolto 16 milioni di sterline tramite una raccolta fondi con il sostegno di celebrità. La presenza dell’ex stella del calcio inglese Beckham è stata aggiunta a sorpresa alla visita programmata del principe William, ex pilota di ambulanza aerea dell’East Anglian Air Ambulance e patron dell’Air Ambulance Charity di Londra.

William è stato immortalato mentre stringeva la mano a Beckham, al loro arrivo alla Raf Northolt. Le foto mostrano i due parlare con i medici e posare per dei selfie. L’equipaggio li ha accompagnati durante la visita e i due hanno apposto la propria firma sull’elicottero con un pennarello nero e sono poi saliti sulla cabina di pilotaggio.